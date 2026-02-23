Έβρος: Αυξημένη η στάθμη του ποταμού - «Εάν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί»

Ανησυχητική είναι η κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο, με τις αυτοδιοικητικές αρχές να εκπέμπουν SOS, τονίζοντας πως αν σπάσουν και άλλα αναχώματα, θα κινδυνεύσουν οικισμοί.

Τα τελευταία 24ωρα, όπως αναφέρει το thesspost.gr, περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν «σκεπαστεί» από τα νερά κι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς καλλιέργειες, έργα και υποδομές ενώ ο όγκος του νερού αναμένεται να αυξηθεί.

Το τελευταίο διάστημα, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα χιόνια στη Βουλγαρία έχουν ανεβάσει τη στάθμη του ποταμού Έβρου και των παραποτάμων Ερυθροποτάμου και Άρδα, ξεπερνώντας το επίπεδο ασφαλείας, ενώ οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών έχουν επιδεινώσει την κατάσταση του εδάφους.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Δαρούσης, μιλώντας στοThessPost.gr δηλώνει ότι τα σπασμένα αναχώματα σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα και Αμόριο δυσχεραίνουν την κατάσταση, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη για να διασφαλίσουν τους οικισμούς.

«Ο κάμπος τελείωσε, έχει δυόμισι με τρία μέτρα νερό. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τους οικισμούς. Οι υποδομές τελείωσαν, οι δρόμοι καταστράφηκαν, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα χωράφια, οι πομόνες που τραβούν το νερό, οι υποδομές του δήμου, οι αγροτικές οδοποιίες, τα αθλητικά συγκροτήματα, έχουν καταστραφεί. Δεν ξέρουμε εάν ο κόσμος θα μπορέσει φέτος να σπείρει, με τέτοιες ποσότητες νερού, ειδικά αυτή την εποχή. Τώρα που τελειώνει ο Φεβρουάριος και μπαίνει ο Μάρτιος, ο κόσμος θα άρχιζε να καλλιεργεί. Έχουμε και τις γραμμικές καλλιέργειες, αυτά πάνε, χάθηκαν. Και έρχεται κι άλλο νερό αυτή την ώρα, από τη Βουλγαρία», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Αν σπάσουν κι άλλα αναχώματα, θα κινδυνεύσουν χωριά»

Ο αγρότης από τον Έβρο Κώστας Καναβίδης υπογραμμίζει στο ThessPost.gr ότι «η σπορά έχει χαθεί». «Οι χειμερινές καλλιέργειες, τα στάρια και η μηδική έχουν καταστραφεί. Είναι ήδη εδώ και επτά ημέρες κάτω από το νερό, άρα ακόμη κι αν φύγει το νερό τις επόμενες πέντε μέρες, έχουν καταστραφεί. Δεν είχαμε ξανά καταστροφή τέτοιου μεγέθους, οι εκτάσεις δίπλα στον ποταμό είναι πλημμυρισμένες, σαν θάλασσα. Το όριο ασφαλείας του ποταμού είναι 5,80 και το βράδυ της Κυριακής ήταν πάνω από 6,20. Έχουν σπάσει αναχώματα, έχουν πλημμυρίσει εκτάσεις σε όλο το μήκος και πλάτος του Δέλτα του Έβρου στον κάμπο των χωριών Λουτρά, Μοναστηράκι και Δωρίσκος. Ελπίζουμε να μη γίνουν χειρότερα τα πράγματα γιατί αν σπάσουν κι άλλα αναχώματα, θα κινδυνεύσουν χωριά».

«Δεν μπορούν να ζήσουν εδώ οι αγρότες»

Ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Βαγγέλης Πουλιλιός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

«Μέχρι να φύγει το νερό θα καθυστερήσουν -κι αν- καταφέρουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν, μέχρι να γίνει η φύτευση και η παραγωγή, οι καλλιέργειες χάθηκαν. Το 2022 είχαμε τις φωτιές, το 2023 κάηκαν 1 εκατ. στρέμματα, ήρθαν οι πλημμύρες, ήρθε η ζωονόσος, τώρα ήρθαν πάλι οι πλημμύρες και αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα. Πρέπει να γίνει ένα ειδικό πρόγραμμα για τον Έβρο. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και θα το θέσουμε και στον πρωθυπουργό που θα επισκεφτεί τον Έβρο την Τετάρτη. Ευελπιστούμε να δούμε κάτι. Δεν μπορούν να ζήσουν εδώ οι αγρότες, θα τα παρατήσουν και θα φύγουν. Δεν έχουν πάρει ακόμη αποζημιώσεις για τις φωτιές, για τη λειψυδρία, το χτύπημα είναι πάρα πολύ δυνατό», αναφέρει στοΤhessPost.gr

