Περισσότερα από 100.000 στρέμματα πλημμύρισαν από την υπερχείλιση του Έβρου - Έσπασε κύριο ανάχωμα

Αντιμέτωπες με καταστροφές βρίσκονται οι παραποτάμιες περιοχές του Έβρου, ο οποίος υπερχείλισε σε πολλά σημεία, πλημμυρίζοντας περισσότερα από 100.000 στρέμματα γης.

Με μια ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Σουφλίου, Παναγιώτης Καλακίκος, με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα σε Ελλάδα και Τουρκία που γειτνιάζουν, γράφει χαρακτηριστικά «Όλες οι Ελληνοτουρκικές παρέβριες περιοχές μια απέραντη ενιαία λιμνοθάλασσα» τονίζοντας ότι οι πλημμύρες δεν γνωρίζουν σύνορα.

Στην ανάρτηση αυτή πρόσθεσε το βίντεο που ανέβασαν πολίτες της Τουρκίας από την περιοχή του Δήμου Σούμπασι, απέναντι ακριβώς από το Σουφλί.

Το πρωί της Κυριακής διαπιστώθηκε θραύση του κύριου αναχώματος του ποταμού στο ύψος του αγροκτήματος Κορνοφωλιάς.

Οι αρχές της Περιφερειακής Ενότητας, η Περιφέρεια, οι Δήμοι και η Πυροσβεστική Υπηρεσία , βρίσκονται επι ποδός ώστε να αντιμετωπίσουν τα πλημμυρικά φαινόμενα . Για τον σκοπό αυτό έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μηχανήματα οι ΠΥ του Διδυμοτείχου και του Σουφλίου (ομάδες ΕΜΟΔΕ και ΕΜΑΚ 3 βάρκες και ένα ερπυστριοφόρο σε Διδυμότειχο και Σουφλί.

Χάρτης πλημμυρισμένων εκτάσεων στην περιοχή του Διδυμότειχου στις 19/2 Copernicus

Το απόγευμα της Κυριακής ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απενεργοποίησης της λειτουργίας του αντλιοστασίου στην περιοχή Ψαθάδων, με τη συνδρομή κλιμάκιου της ΕΜΑΚ το οποίο τις τελευταίες μέρες έχει μετακομίσει στην περιοχή και ανδρών της Π.Υ. Διδυμοτείχου υπό τον αν. διοικητή Α. Χατζηχαραλάμπους.

Χάρτης πλημμυρισμένων εκτάσεων στον βόρειο Έβρο. Copernicus

Άνδρες της ΕΜΑΚ με βάρκα αναχώρησαν εν πλω για το σημείο μαζί με υπάλληλο του αντλιοστασίου ο οποίος έκλεισε τις βάνες λειτουργίας προφυλάσσοντας τον οικισμό Ψαθάδων από το νερό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις η στάθμη του Έβρου στο Πύθιο στο 6,40 ενώ η στάθμη του Ερυθροποταμου σήμερα το πρωί ήταν στο 6,86 προφανώς από νερά που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία λόγω των τελευταίων χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων που επικρατούν, ενώ στον Πόρο η στάθμη του Έβρου είναι στα 6 μέτρα.

Σήμερα το πρωί έσπασε το ανάχωμα στην περιοχή Κορνοφωλιας με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει σταδιακά ο κάμπος του οικισμού.

Στην περιοχή των Ψαθάδων στην αρχή του φράχτη τα νερά του Έβρου και του Ερυθροποτάμου υπερπήδησαν του αναχώματος περνάνε μέσα από τον κάμπο Ψαθάδων και οδεύουν προς τον κάμπο Αμορίου.

Αυτήν την ώρα γίνονται προληπτικά παρεμβάσεις σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κώστα Βενετίδη σε τμήμα αναχώματος της περιοχής Ορμενιου ώστε να αντιμετωπισθούν ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία.

Ήδη από χθες συνεργεία του δήμου και του στρατού στο Σουφλί τοποθετούσαν σάκους με άμμο σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Σουφλιου ώστε να μην υπερπηδήσει το νερό προστατεύοντας την πόλη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του τοπικού Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Ευάγγελου Πουλιλιού , τα προβλήματα οδικής κυκλοφορίας στο νότιο κόμβο του Διδυμοτείχου αλλά και στον κόμβο της Δαδιάς έχουν αποκατασταθεί.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάνω από 100.000 είναι τα στρέμματα που έχουν πλημμυρίσει στο νομό .

Να υπενθυμίσουμε ότι για 5η μέρα σήμερα η Π.Ε Έβρου, παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης RED CODE σύμφωνα και με την ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ από το 2015 ο Έβρος είχε να αντιμετωπίσει τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή Ψαθάδων, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμοτείχου ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού: Ψαθάδων, περιοχής Τσίγγλας και ΣΟΑ Αεροπορίας ότι προληπτικά απαγορεύεται η χρήση νερού από το δίκτυο.

Η υδροδότηση διακόπηκε από το αντλιοστάσιο Ψαθάδων και γίνεται από την δεξαμενή του Καλέ στο Διδυμότειχο.

Μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού της δεξαμενής των Ψαθάδων και των εργαστηριακών ελέγχων (χημικών και μικροβιολογικών), το νερό ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για:

• Πόση

• Μαγείρεμα / Σίτιση

• Πλύσιμο τροφίμων

