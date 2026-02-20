Υπερχείλισε ο Έβρος: Τα νερά έφτασαν έως τις σιδηροδρομικές γραμμές στο Πύθιο - Βίντεο

Τα νερά του ποταμού Έβρου έφτασαν ως τα σπίτια του χωριού Πύθιο Διδυμοτείχου και συγκεκριμένα στις σιδηροδρομικές γραμμές μπροστά στο χωριό, προκαλώντας έντονη και δικαιολογημένη ανησυχία στους κατοίκους.

Από το βράδυ της Πέμπτης (19/02) το νερό είτε έφτασε στο όριο, είτε έσπασε κάποια δευτερογενή αναχώματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν ανεξέλεγκτα πλέον χιλιάδες στρέμματα και μπροστά από το Πύθιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου με τα αποδυτήρια, αλλά και αυτό του μπάσκετ έχουν σχεδόν “εξαφανιστεί” από την πλημμύρα.

Οι κάτοικοι του Πυθίου θυμήθηκαν πλέον τις παλαιότερες εποχές που κινδύνευαν σοβαρά και βρίσκονται σε επιφυλακή, αφού αναμένονται σήμερα το βράδυ και αύριο νέες βροχοπτώσεις, ενώ είναι άγνωστο πόσες ποσότητες νερού θα φτάσουν μέσω του Άρδα στον ποταμό Έβρο από την Βουλγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι για προστασία του χωριού είχε χτιστεί μετά τις σιδηροδρομικές γραμμές και πριν το χωριό τσιμεντένιος φράχτης, αλλά η αγωνία παρ’ όλα αυτά είναι μεγάλη.

*Με πληροφορίες από evros-news.gr

