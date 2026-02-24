Αθλητικές Μεταδόσεις: Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός & Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι LIVE

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

Newsbomb

Αθλητικές Μεταδόσεις: Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός & Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι LIVE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ματς Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για το Champions League θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00 από το MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD.
  • Η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ουγκό Ουμπέρ στο τουρνουά του Ντουμπάι προβάλλεται στις 17:00 από το COSMOTE SPORT 6 HD.
  • Η μάχη της Μπριζ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League ξεκινά στις 19:45 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 7 HD.
  • Υπάρχουν πολλές σημαντικές αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, με αγώνες τένις, ποδοσφαίρου και άλλα αθλήματα σε διάφορα κανάλια.
Snapshot powered by AI

Το ματς Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για το Champions League, αλλά και η μάχη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Ντουμπάι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει και η μάχη της Μπριζ του Χρήστου Τζόλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ανοίγει νωρίτερα τη μάχη των playoffs.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League4

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Ευχαρίστησε τον γιατρό που έσωσε το πόδι της από ακρωτηριασμό - «Όλο το πόδι είχε γίνει κομμάτια»

09:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές Μεταδόσεις: Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός & Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι LIVE

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Η συγκινητική ιστορία του Κώστα Ρουσόπουλου που πήρε τη θέση άλλου στο απόσπασμα - «Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις παιδιά»

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το απόλυτο «εργαστήρι» του πολέμου - Τα πέντε «πεδία» της μάχης

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» για Μαρινάκη: «Θα μπορούσε να φτιάξει έναν άλλο Ολυμπιακό που θα παίζει στο ΝΒΑ Europe»

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Οι ανθρώπινες απώλειες

08:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Στη Ρώμη σήμερα - Θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από Ιταλία, Ισπανία και Πακιστάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Το μπρα ντε φερ Πούτιν-Ζελένσκι που σημαδεύει τον 21ο αιώνα - Οι στιγμές που καθόρισαν τους δύο ηγέτες

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ρόδο

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σήμερα η ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους - Η έμφαση στην οικονομία και τα 250α «γενέθλια» της Αμερικής

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο άνδρας που πυροβόλησε τους ανήλικους

08:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός και ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη - Φλωρίδης: «Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια, θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό»

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Καμία χρήση βίας από ΕΛ.ΑΣ. στο Κρατικό Νίκαιας - Δεν κάλεσε ο υπουργός την Αστυνομία»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: «Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή - Μπλακ άουτ και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν σε Ύδρα και Μαραθώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ