Μεϊγουέδερ - Πακιάο ξανά στο ρινγκ! Έκλεισε το rematch της «μάχης του αιώνα»

Ένα rematch το οποίο οι λάτρεις της πυγμαχίας θα ήθελαν να έχει γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, καμία δεκαριά, τελικά έκλεισε για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μάνι Πακιάο θα συναντηθούν και πάλι στο ρινγκ στις 19 Σεπτεμβρίου στην επανάληψη του αγώνα που είχε γίνει το 2015.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Το παιχνίδι ανακοινώθηκε και επίσημα, με το Netflix μάλιστα να κάνει γνωστό ότι θα το καλύψει ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Το ματς θα γίνει στο Sphere στο Λας Βέγκας, η πρώτη φορά που θα φιλοξενήσει ένα παιχνίδι πυγμαχίας.

Θυμίζουμε πως στο πρώτο τους παιχνίδι, είχε αναδειχθεί νικητής ο Μέιγουέδερ με ομόφωνη απόφαση, με τον Μάνι Πακιάο ωστόσο να αποκαλύπτει μετά το τέλος του ότι είχε τραυματισμό στον έναν του ώμο, τον οποίο είχε πάθει περίπου μία εβδομάδα πριν το ματς.