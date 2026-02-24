Μεϊγουέδερ - Πακιάο ξανά στο ρινγκ! Έκλεισε το rematch της «μάχης του αιώνα»
Έντεκα χρόνια μετά τη «μάχη του αιώνα», Φλόιντ Μέιγουεδερ και Μάνι Πακιάο ετοιμάζονται για τη μεγάλη ρεβάνς στο Λας Βέγκας.
Snapshot
- Ο Φλόιντ Μέιγουεδερ και ο Μάνι Πακιάο θα αναμετρηθούν ξανά στις 19 Σεπτεμβρίου στο Λας Βέγκας, 11 χρόνια μετά τον πρώτο τους αγώνα.
- Η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο Sphere, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά επαγγελματικό αγώνα πυγμαχίας.
- Το πρώτο τους ματς το 2015 είχε κερδηθεί ομόφωνα από τον Μέιγουεδερ, ενώ ο Πακιάο δήλωσε ότι είχε τραυματισμένο ώμο πριν τον αγώνα.
- Το Netflix θα καλύψει ζωντανά και παγκοσμίως τον αγώνα της ρεβάνς.
Ένα rematch το οποίο οι λάτρεις της πυγμαχίας θα ήθελαν να έχει γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα, καμία δεκαριά, τελικά έκλεισε για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ και ο Μάνι Πακιάο θα συναντηθούν και πάλι στο ρινγκ στις 19 Σεπτεμβρίου στην επανάληψη του αγώνα που είχε γίνει το 2015.
Το παιχνίδι ανακοινώθηκε και επίσημα, με το Netflix μάλιστα να κάνει γνωστό ότι θα το καλύψει ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Το ματς θα γίνει στο Sphere στο Λας Βέγκας, η πρώτη φορά που θα φιλοξενήσει ένα παιχνίδι πυγμαχίας.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο τους παιχνίδι, είχε αναδειχθεί νικητής ο Μέιγουέδερ με ομόφωνη απόφαση, με τον Μάνι Πακιάο ωστόσο να αποκαλύπτει μετά το τέλος του ότι είχε τραυματισμό στον έναν του ώμο, τον οποίο είχε πάθει περίπου μία εβδομάδα πριν το ματς.