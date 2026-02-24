Τηλεθέαση: Σειρές εναντίον ριάλιτι - Τι είδε το κοινό στη βραδινή ζώνη της Καθαράς Δευτέρας

Στη θέση τους βρέθηκαν όλα τα προγράμματα της βραδινής ζώνης, την Καθαρά Δευτέρα, με κάποια να ξεχωρίζουν και να σκαρφαλώνουν στην πρώτη θέση στους πίνακες της Nielsen.

Χαρακτηριστικά, η σειρά «Άγιος Έρωτας» του ALPHA κατέγραψε 17,6% στο σύνολο και 14,1% στο δυναμικό κοινό δείχνοντας τη δυναμική της σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το «Porto Leone», που πήρε το lead in, έκανε 12,8% και 12,9% αντίστοιχα. Στο μέτωπο του MEGA, η παραγωγή «Μια νύχτα μόνο» κράτησε παρέα στο 14,3% το συνόλου και στο 10,7% του δυναμικού κοινού. Το σίριαλ «Η Γη της ελιάς» σημείωσε 15,5% στο σύνολο και 8,2% στο δυναμικό κοινό. Οι σειρές του MEGA από χθες προβάλλονται σε νέες ώρες, στις 21.40 και στις 23.00 αντίστοιχα. Η κωμωδία «Έχω παιδιά», που προστέθηκε στη ζώνη των 21.00, έκανε 9,3% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό.

Το «Grand Hotel», στον ΑΝΤ1, έκανε 13,6% στο σύνολο και 8,2% στους τηλεθεατές 18-54. Στον ΣΚΑΪ, το ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν» κατέγραψε 10,7% και 11,3% αντίστοιχα. Το «Survivor» βρέθηκε με διψήφια νούμερα, σημειώνοντας 13,8% στο σύνολο και 11,1% στο δυναμικό κοινό.

Όσον αφορά στο «MasterChef» του STAR, βρέθηκε στο 9,6% του συνόλου και στο 11,7% του δυναμικού κοινού. Το «Real View» στο OPEN δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 2,7% στο σύνολο και το 2,8% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης