Θεσσαλονίκη: Δύο άτομα τραυματίστηκαν από ηλεκτροπληξία στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Δύο εργατικά ατυχήματα έχουν σημειωθεί σε διάστημα τεσσάρων μηνών στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thesspost.gr, βοηθός νοσηλευτή και ειδικευόμενος ιατρός τραυματίστηκαν από ηλεκτροπληξία στην Πνευμονολογική Κλινική του νοσοκομείου, εξαιτίας της παλαιότητας του ηλεκτρολογικού δικτύου.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025, όταν κατά την αλλαγή της απογευματινής βάρδιας ο βοηθός νοσηλευτή επιχείρησε να αφαιρέσει την παροχή οξυγόνου από τον τοίχο. Τότε, το χέρι του ήρθε σε επαφή με κεραία ραδιοφώνου στην επιφάνεια του κομοδίνου, με συνέπεια για κάποια δευτερόλεπτα να αισθάνεται ότι το ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνά το σώμα του.

Στη συνέχεια έκανε εισαγωγή στη Στεφανιαία Μονάδα όπου παρέμεινε για δύο 24ωρα, ενώ εξαιτίας του τραυματισμού έλαβε τρίμηνη αναρρωτική άδεια. Μετά το περιστατικό, ακολούθησαν άμεσα έλεγχοι από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία εντόπισε παλαιωμένες εγκαταστάσεις που πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα.

Και δεύτερη ηλεκτροπληξία

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2026, όταν ο ειδικευόμενος ιατρός υπέστη έγκαυμα στο χέρι, πάλι από ηλεκτροπληξία, πάλι στην ίδια μονάδα.

Συγκεκριμένα, ενώ έβαλε το καλώδιο του πιεσόμετρου στην πρίζα, διαπίστωσε πως πετάχτηκαν σπίθες και καπνός. Έπειτα έκανε εισαγωγή στα επείγοντα, ενώ αργότερα το βράδυ ο θάλαμος εκκενώθηκε με οδηγία του τεχνικού της αρμόδιας υπηρεσίας.

Πηγές του νοσοκομείου αναφέρουν στο thesspost.gr, ότι το περιστατικό ηλεκτροπληξίας που σημειώθηκε τον Ιανουάριο έγινε σε χώρο κλινικής, ο οποίος ωστόσο δεν χρησιμοποιείται για τη νοσηλεία ασθενών. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως σε ηλεκτρολογικό επίπεδο.

