Θρακομακεδόνες: Μαθητής γυμνασίου υπέστη ηλεκτροπληξία στο σχολείο - Κατάληψη κάνουν οι μαθητές

«Τώρα είμαι καλά, γιατί δεν διαπέρασε στην καρδιά το ρεύμα, αλλά ήταν κάτι πολύ φοβερό και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους», δήλωσε ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε με τραυματισμό μαθητή γυμνασίου σημειώθηκε σε σχολείο στους Θρακομακεδόνες την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όταν ο νεαρός υπέστη ηλεκτροπληξία εντός του σχολικού χώρου από καλώδιο που προεξείχε.

Οι μαθητές του γυμνασίου προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου σε κατάληξη του σχολείου ως αντίδραση για τον τραυματισμό του συμμαθητή τους.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά, δίχως να έχει τραυματιστεί σοβαρά και παρέμεινε εκεί σε καθεστώς 24ωρης παρακολούθησης, καθώς υπήρχαν φόβοι για πιθανή επίδραση στο καρδιολογικό σύστημα του νεαρού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πατέρας του μαθητή δήλωσε: «Πήγαμε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι η καρδιά του δεν έχει υποστεί βλάβη. Μετά υποβάλαμε μήνυση κατ’ αγνώστων, γιατί οι ευθύνες υπάρχουν και πρέπει να αποδοθούν.

Ο διευθυντής έχει ενημερώσει πολλές φορές τον Δήμο, το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και χρόνια».

«Ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά»

Ο μαθητής περιέγραψε το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη ο τραυματισμός του, προκαλώντας ερωτήματα για την ασφάλεια στο εν λόγω κτίριο.

«Την Πέμπτη είχαμε γυμναστική και άρχισε να βρέχει. Με δύο συμμαθητές μου πήγαμε κάτω από ένα υπόστεγο. Εκεί είδα με την άκρη του ματιού μου κάτι να κρέμεται. Ήταν ένα γυμνό καλώδιο από το ταβάνι. Το άγγιξα και ένιωσα το ρεύμα να με διαπερνά.

Δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ. Δεν γίνεται σε κανένα σχολείο παιδί να κινδυνεύει έτσι. Το σχολείο μας είναι σε άθλια κατάσταση. Πέρυσι κάναμε κατάληψη για προβλήματα στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Τα προβλήματα συνεχίζονται και τρέχουν. Δεν γίνεται καμία ουσιαστική πράξη από τον Δήμο», δήλωσε ο μαθητής που υπέστη ηλεκτροπληξία.

«Τώρα είμαι καλά, γιατί δεν διαπέρασε στην καρδιά το ρεύμα, αλλά ήταν κάτι πολύ φοβερό και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους», συμπλήρωσε.

Αντίδραση Υπουργείου Παιδείας

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, προκειμένου να ενημερωθεί αναλυτικά για τις ενέργειες των αρμοδίων σχετικά με το περιστατικό γυμνού καλωδίου, που εντοπίστηκε σε χώρο σχολείο στους Θρακομακεδόνες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, που παρείχε στο Υπουργείο η διεύθυνση του σχολείου το πρωί της Δευτέρας (8/12), στη σχολική μονάδα μετέβη ηλεκτρολόγος του Δήμου, ο οποίος προχώρησε άμεσα στις αναγκαίες επισκευές και στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Στη συνέχεια, τον χώρο επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θρακομακεδόνων, ως εξειδικευμένος επιστήμων (ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος), προκειμένου να πραγματοποιηθεί διεξοδικός έλεγχος και να εξεταστούν συνολικά τα ηλεκτρολογικής φύσεως ζητήματα που κατά καιρούς παρουσιάζονται στο κτηριακό συγκρότημα του Γυμνασίου.

Αντιδράσεις συλλόγου γονέων

Γονείς και μαθητές καταγγέλλουν πως τα ηλεκτρολογικά προβλήματα στο σχολείο στους Θρακομακεδόνες είναι διαρκή, με τον Δήμο να μην προχωρά σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Θρακομακεδόνων μέσω ανακοίνωσης στο facebook τονίζει ότι «Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή.Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του σχολείου μας».

Το βασικό αίτημα τους είναι «ασφαλείς υποδομές και άμεση αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων σημείων, ώστε κανένα παιδί να μην κινδυνεύσει ξανά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Θρακομακεδόνων για το περιστατικό:

«Αγαπητοί γονείς,

Με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε την Πέμπτη 4/12, όπου μαθητής του σχολείου μας υπέστη ηλεκτροπληξία αγγίζοντας εκτεθειμένο καλώδιο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, νιώθουμε την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά και υπεύθυνα. Ο μαθητής μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο νοσοκομείο και στη συνέχεια έγινε επίσημη καταγγελία του γεγονότος.

Το δεκαπενταμελές, με την στηριξη του Συλλόγου Γονέων, αποφάσισε να προβεί σε κατάληψη–διαμαρτυρία την Δευτέρα 8/12 με βασικό αίτημα το αυτονόητο: ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν αποσταλεί γραπτές ενημερώσεις προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, ύστερα από συνεργασία της Διεύθυνσης, του δεκαπενταμελούς και του Συλλόγου Γονέων. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Δεν μπορούμε πλέον να δείξουμε άλλη ανοχή.
Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όλοι μαζί ενωμένοι και να απαιτήσουμε τις άμεσες ενέργειες που χρειάζονται για τη θωράκιση της ασφάλειας του σχολείου μας.

Σας καλούμε θερμά να δώσετε το παρών στη διαμαρτυρία και να στηρίξετε την προσπάθεια των παιδιών και της σχολικής κοινότητας.

Επιπλέον, ο Σύλλογος Γονέων θα απευθύνει επίσημο κάλεσμα και στα ΜΜΕ, προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση και πίεση για την άμεση επίλυση των προβλημάτων.

Με εκτίμηση,
Ο Σύλλογος Γονέων»

