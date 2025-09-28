Κοριτσάκι ενός έτους υπέστη ηλεκτροπληξία σε καφέ ιππικού ομίλου

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα καφέ εντός του ιππικού ομίλου στην Τατοΐου, όταν κοριτσάκι ενός έτους ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο, παρουσία της 59χρονης γιαγιάς του, όπως λέει το ρεπορτάζ του Newsbomb.gr.

Η μικρή υπέστη ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι βρισκόταν στο καφέ με την 59χρονη γιαγιά του όταν -άγνωστο πώς, μέχρι στιγμής- ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου, στην Αρτέμιδα, ένα 9χρονο κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία όταν κατά λάθος ήρθε σε επαφή με γυμνά καλώδια που εξείχαν από κολώνα φωτισμού.