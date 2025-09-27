Αρτέμιδα: Συναγερμός σε παιδική χαρά - 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία

Το παιδί εντοπίστηκε πεσμένο στο πάτωμα της παιδικής χαράς, σε κατάσταση σοκ και μουδιασμένο, να κλαίει και αδυνατώντας να κινηθεί

Αρτέμιδα: Συναγερμός σε παιδική χαρά - 9χρονη υπέστη ηλεκτροπληξία
Ένα μικρό κορίτσι εννέα ετών υπέστη σοβαρή ηλεκτροπληξία μέσα σε παιδική χαρά στην Αρτέμιδα, όταν κατά λάθος ήρθε σε επαφή με γυμνά καλώδια που εξέχουν από κολώνα φωτισμού. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και οδήγησε τους γονείς στην κατάθεση μήνυσης.

Το συμβάν έλαβε χώρα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ενώ η μήνυση από τους γονείς κατατέθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στον τραυματισμό της 9χρονης. Η μικρή βρισκόταν στο χώρο παιχνιδιού όταν πλησίασε την κολώνα φωτισμού και άθελά της άγγιξε τα εκτεθειμένα ηλεκτρικά καλώδια.

Αμέσως μετά την επαφή με τα γυμνά καλώδια, το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία και κατέρρευσε στο έδαφος. Η μητέρα της, που παρατηρούσε την περιοχή, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ξαφνικά διακόπηκε το ρεύμα στην γειτονιά και δεν μπορούσε να βρει την κόρη της.

Λίγα λεπτά αργότερα, εντόπισε το παιδί πεσμένο στο πάτωμα της παιδικής χαράς, σε κατάσταση σοκ και μουδιασμένο, να κλαίει και αδυνατώντας να κινηθεί. Η άμεση κινητοποίηση των γονέων και η μεταφορά της 9χρονης σε νοσοκομείο κρίθηκαν απαραίτητες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι γονείς της 9χρονης κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία για το παιδί τους.

Ο Δήμος, σε απάντηση που έδωσε στους γονείς, ανέφερε ότι «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές». Ωστόσο, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορεί να μένει χωρίς έλεγχο και προστασία, αφήνοντας εκτεθειμένα καλώδια σε χώρους όπου καθημερινά παίζουν παιδιά.

