Αρτέμιδα: «Έχει μουδιάσει το χέρι μου», είπε στη μητέρα της η 9χρονη που υπέστη ηλεκτροπληξία
Στιγμές πανικού σημειώθηκαν στην Αρτέμιδα, όπου ένα 9χρονο κορίτσι υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά, με τους γονείς του παιδιού να ανακοινώνουν ότι θα κινηθούν νομικά για το τρομακτικό περιστατικό.

Το κορίτσι άγγιξε κατά λάθος εκτεθειμένα καλώδια που υπήρχαν στο σημείο, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία και να προκληθει βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η μητέρα του 9χρονης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» όταν είδε το παιδί της μουδιασμένο από το σοκ που υπέστη.

«Έγινε διακοπή ρεύματος σε όλο το πάρκο, ήταν γύρω στις 8μισή η ώρα, το παιδί έντρομο μου λέει, μαμά, την ώρα που έπεσαν τα φώτα, εγώ ακούμπησα κάπου καθώς περπάταγα και πονάει το χέρι μου και έχει μουδιάσει.

Πηγαίνοντας στο σημείο που μου είπε ότι ήτανε, συνάντησα καλώδια εκτεθειμένα από κολόνα. Γύρω από την κολόνα πολυκαιρισμένη χαρτοταινία, που φαίνεται ότι κάποιος είχε πάει να την μπαλώσει κάποια στιγμή. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες παιδάκια», εξήγησε.

Η οικογένεια έχει κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για το τρομακτικό περιστατικό.

Ο πατέρας του παιδιού τόνισε ότι η μικρή του κόρη σώθηκε από τύχη και από θαύμα δεν θρηνεί η περιοχή νεκρό παιδί.

«Έγινε βραχυκύκλωμα. Τι σημαίνει αυτό; Δεν άρπαξε το καλώδιο, άρα να κλείσει το χέρι του. Απλά πέρναγε και το ακούμπησε. Λες και έδινε σφαλιάρα. Έτσι πέρασε πολύ φευγαλέα, και έγινε το βραχυκύκλωμα.

Γι’ αυτό δεν συνέβη κάτι ευτυχώς. Αλλά θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι, πιο μικρό από το δικό μου να πάει και να πει τι είναι αυτό και να το πιάσει. Με το που το πιάσει, αυτό δεν το άφηνε, γιατί κλείνει από το ρεύμα, οι μυς σφίγγουνε. Εκεί τι θα είχε γίνει;», είπε.

Ο Δήμος σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «τα όργανα που έχουν υποστεί ζημιές έχουν σημανθεί και αποκλειστεί από τη χρήση από την υπηρεσία του Δήμου, ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των παιδιών».

