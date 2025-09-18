Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία ανήλικος επιβάτης πλοίου

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (18/9) στο Λιμεναρχείο Καρπάθου, όταν ανήλικος επιβάτης του πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας του πλοίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, κατά δήλωση της μητέρας του, ο ανήλικος ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό κατάστρωμα του πλοίου ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας με αποτέλεσμα, να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Ο ανηλικος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου όπου και παραμένει προληπτικά, συνοδευόμενος από τη μητέρα του με την υγεία του να μην διατρέχει κίνδυνο.

Το Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

