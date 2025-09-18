Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία ανήλικος επιβάτης πλοίου

Το Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού  

Newsbomb

Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία ανήλικος επιβάτης πλοίου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (18/9) στο Λιμεναρχείο Καρπάθου, όταν ανήλικος επιβάτης του πλοίου «ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΧΙΟΣ» ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας του πλοίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, κατά δήλωση της μητέρας του, ο ανήλικος ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό κατάστρωμα του πλοίου ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρο καλώδιο εξωτερικού προβολέα ασφαλείας με αποτέλεσμα, να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Ο ανηλικος μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου όπου και παραμένει προληπτικά, συνοδευόμενος από τη μητέρα του με την υγεία του να μην διατρέχει κίνδυνο.

Το Λιμεναρχείο Καρπάθου διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία του Στίβεν Κουκ

20:17WHAT THE FACT

Και όμως ήταν αλήθεια: Οι Δέκα Πληγές του Φαραώ συνέβησαν - Πάπυρος περιγράφει πώς ήταν

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τους κίονες που φόρεσε στην υποδοχή του Τραμπ στο Γουίνδσορ

20:07LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Η πιο συγκινητική σειρά της χρονιάς έρχεται στον ALPHA

20:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή της επιδρομής σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

19:56LIFESTYLE

Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: «Παλέψαμε για να έχει διάρκεια το τηλεοπτικό μας ταξίδι»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία ανήλικος επιβάτης πλοίου

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Προφυλακιστέοι οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν με χιλιάδες κινητά τηλέφωνα

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική - Φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέο παραλήρημα Μπαχτσελί: «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα καεί η Κωνσταντινούπολη»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εκατοντάδες χιλιάδες παγιδευμένοι στην πόλη-πεδίο μάχης - «Καταστροφική» κατάσταση

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοπλη ληστεία σε φαρμακείο στην πλατεία των Δικαστηρίων

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυροβολισμοί στην πόλη Αρλς -Τρία άτομα αναζητά η αστυνομία

19:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογός μου»

19:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αυτά θα πληρώσουμε φέτος - Πότε θα αναρτηθούν

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέα βλάβη στο φράγμα Αποσελέμη: Προβλήματα στην τροφοδοσία νερού στο Ηράκλειο

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης - «Καλπάζει» η Νέα Δημοκρατία

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τη Βάσω Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Δικαστική παρέμβαση για τον θάνατό της - Στην Αθήνα η ταφή της

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ινδία: Αυξάνονται τα κρούσματα εγκεφαλοφάγου αμοιβάδας - 95% η θνησιμότητα

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Η γραβάτα με τους κίονες που φόρεσε στην υποδοχή του Τραμπ στο Γουίνδσορ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

19:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αυτά θα πληρώσουμε φέτος - Πότε θα αναρτηθούν

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο από ηλεκτροπληξία ανήλικος επιβάτης πλοίου

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο: «Οι εξοπλισμοί από το Ισραήλ ενέχουν επικίνδυνες συνέπειες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ