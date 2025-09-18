Νέα βλάβη στο φράγμα Αποσελέμη: Προβλήματα στην τροφοδοσία νερού στο Ηράκλειο

Εκτός λειτουργίας βγήκε για άλλη μία φορά το φράγμα Αποσέλεμη εξαιτίας αιφνίδιας βλάβης στο διυλιστήριο, γεγονός που προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στην υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου καθώς και έντονη αγανάκτηση στους δήμους που εξαρτώνται από αυτό.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) η βλάβη καθιστά αναγκαία τη διακοπή παροχής νερού προς της ΔΕΥΑΗ, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος αποκατάστασης.

Η ΔΕΥΑΗ, από την πλευρά της, ενημέρωσε ότι η πόλη θα υδροδοτείται προσωρινά από τις υπόλοιπες πηγές που διαθέτει, ωστόσο δεν αποκλείεται να προκύψουν προβλήματα στην ομαλή τροφοδοσία, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού, περιορίζοντας την κατανάλωση και αποφεύγοντας εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες, όπως το πλύσιμο αυλών και αυτοκινήτων.

Η ανακοίνωση: «Στη διακοπή λειτουργίας του φράγματος του Αποσελέμη, συνεπώς και διακοπής της υδροδότησης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, λόγω αιφνίδιας βλάβης στο διυλιστήριο του φράγματος», προχώρησε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.

Διαβάστε επίσης