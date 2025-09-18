Παύλος Φύσσας: Το χρονολόγιο της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του - Τα 35 δραματικά λεπτά - Αποκλειστικό
Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη την μαύρη ημέρα, που το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώρηου Ρουπακιά καρφώθηκε στην καρδιά του Παύλου Φύσσα.
Εκείνη η ημέρα ήταν η αρχή του τέλους της βίαιης δράσης του ναζιστικού μορφώματος που είχε προσλάβει μαζικά χαρακτηριστικά. Δολοφόνος ο Γιώργος Ρουπακιάς, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία - δυστυχώς - την περίοδο εκείνη ήταν και κοινοβουλευτικό κόμμα.
Σήμερα το Νewsbomb φέρνει στο φως - για πρώτη φορά - τα 35 δραματικά λεπτά, από τη στιγμή που ενημερώνονται οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο μέχρι τη στιγμή που ο Παύλος Φύσσας άφησε την τελευταία του πνοή.
Το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου του 2013
ΩΡΑ : 00:00
- Στο 100 τηλεφωνούν κάτοικοι της περιοχής και αναφέρουν ότι ομάδες ατόμων (Χρυσαυγίτες και αναρχικοί) τσακώνονται. Δεν αναφέρουν τραυματισμούς.
- Στο σημείο φτάνει η ΔΙΑΣ. Ξεκινά έρευνες για τα άτομα που μετακινούνται συνεχώς επί της Τσαλδάρη.
- Αυτόπτες λένε στους αστυνομικούς ότι η φασαρία ξεκίνησε από καφετέρια όπου έπαιζε ο Ολυμπιακός με μια ξένη ομάδα.
(Σύμφωνα με την εσωτερική ενημέρωση των αστυνομικών μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε τραυματιστεί κάνεις).
- Λίγα λεπτά μετά η ΔΙΑΣ βρίσκει τα άτομα και σχεδόν προλαβαίνει τη στιγμή που ο Ρουπακιάς τραυματίζει τον Φύσσα.
ΩΡΑ 00:15
- Ο Παύλος Φύσσας υποδεικνύει στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ τον δράστη. Είναι ακόμα ζωντανός αλλά σοβαρά τραυματισμένος.
- Οι αστυνομικοί έχουν καλέσει ΕΚΑΒ και έχουν ακινητοποιήσει τον Ρουπακιά.
- Ζητούν ενισχύσεις για προσαγωγή ατόμων στο τμήμα Κερατσινίου
ΩΡΑ 00:35
- Ο Παύλος Φύσσας έχει μεταφερθεί στο κρατικό της Νίκαιας με συνοδεία ΕΛΑΣ. Διαπιστώνεται ο θάνατος του. Έχει δύο τραύματα από μαχαίρι στο αριστερό ημιθωράκιο.
- Δίνεται εντολή για ενισχύσεις στο σημείο με τους αστυνομικούς να μην αφήνουν κανέναν να φύγει.
- Γίνονται απανωτές προσαγωγές και οδηγούνται όλοι στο τμήμα, ανάμεσα τους με χειροπέδες και ο Γιώργος Ρουπακιάς.
- Φτάνει στο σημείο ο προϊστάμενος του ανθρωποκτονιών.
Το αίμα του Παύλου είχε μόλις πνίξει τους χρυσαυγίτες.