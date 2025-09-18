Παύλος Φύσσας: Το χρονολόγιο της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του - Τα 35 δραματικά λεπτά - Αποκλειστικό

Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο Παύλος Φύσσας στην Αμφιάλη

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη την μαύρη ημέρα, που το μαχαίρι του χρυσαυγίτη Γιώρηου Ρουπακιά καρφώθηκε στην καρδιά του Παύλου Φύσσα.

Εκείνη η ημέρα ήταν η αρχή του τέλους της βίαιης δράσης του ναζιστικού μορφώματος που είχε προσλάβει μαζικά χαρακτηριστικά. Δολοφόνος ο Γιώργος Ρουπακιάς, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία - δυστυχώς - την περίοδο εκείνη ήταν και κοινοβουλευτικό κόμμα.

Σήμερα το Νewsbomb φέρνει στο φως - για πρώτη φορά - τα 35 δραματικά λεπτά, από τη στιγμή που ενημερώνονται οι αστυνομικές αρχές για το επεισόδιο μέχρι τη στιγμή που ο Παύλος Φύσσας άφησε την τελευταία του πνοή.

Το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου του 2013

ΩΡΑ : 00:00

Στο 100 τηλεφωνούν κάτοικοι της περιοχής και αναφέρουν ότι ομάδες ατόμων (Χρυσαυγίτες και αναρχικοί) τσακώνονται. Δεν αναφέρουν τραυματισμούς.

Στο σημείο φτάνει η ΔΙΑΣ. Ξεκινά έρευνες για τα άτομα που μετακινούνται συνεχώς επί της Τσαλδάρη.

Αυτόπτες λένε στους αστυνομικούς ότι η φασαρία ξεκίνησε από καφετέρια όπου έπαιζε ο Ολυμπιακός με μια ξένη ομάδα.

(Σύμφωνα με την εσωτερική ενημέρωση των αστυνομικών μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε τραυματιστεί κάνεις).

Λίγα λεπτά μετά η ΔΙΑΣ βρίσκει τα άτομα και σχεδόν προλαβαίνει τη στιγμή που ο Ρουπακιάς τραυματίζει τον Φύσσα.

ΩΡΑ 00:15

Ο Παύλος Φύσσας υποδεικνύει στους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ τον δράστη. Είναι ακόμα ζωντανός αλλά σοβαρά τραυματισμένος.

Οι αστυνομικοί έχουν καλέσει ΕΚΑΒ και έχουν ακινητοποιήσει τον Ρουπακιά.

Ζητούν ενισχύσεις για προσαγωγή ατόμων στο τμήμα Κερατσινίου

ΩΡΑ 00:35

Ο Παύλος Φύσσας έχει μεταφερθεί στο κρατικό της Νίκαιας με συνοδεία ΕΛΑΣ. Διαπιστώνεται ο θάνατος του. Έχει δύο τραύματα από μαχαίρι στο αριστερό ημιθωράκιο.

Δίνεται εντολή για ενισχύσεις στο σημείο με τους αστυνομικούς να μην αφήνουν κανέναν να φύγει.

Γίνονται απανωτές προσαγωγές και οδηγούνται όλοι στο τμήμα, ανάμεσα τους με χειροπέδες και ο Γιώργος Ρουπακιάς.

Φτάνει στο σημείο ο προϊστάμενος του ανθρωποκτονιών.

Το αίμα του Παύλου είχε μόλις πνίξει τους χρυσαυγίτες.