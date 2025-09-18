Πάτρα: «Αισθάνομαι δικαιωμένος», λέει ο πατέρας του 21χρονου που είχε προφυλακιστεί για τη φωτιά

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που κρατούνταν προσωρινά από τις 19 Αυγούστου, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Γηροκομείο της Πάτρας στις 13 Αυγούστου. Μετά την αξιολόγηση του φακέλου της υπόθεσης, η εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν οι όροι για την αποφυλάκισή τους, με αποτέλεσμα να λήξει η προφυλάκιση που τους είχε επιβληθεί.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά, ενώ ο 21χρονος φίλος του, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε τη μηχανή που τον μετέφερε στον χώρο, συνελήφθη στις 18 Αυγούστου, όταν εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης για την αθώωση του 21χρονου γιου του, ο πατέρας του, Βασίλης Κωστόπουλος, εξέφρασε την ανακούφιση και τη χαρά του μιλώντας στο Newsbomb.

«Αισθάνομαι δικαιωμένος. Επιτέλους το παιδί μου βρήκε το δίκιο του. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Μεταγωγών και περιμένω να τον παραλάβω, δεν έχω μιλήσει ούτε τον έχω δει καθόλου σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που αθωώθηκε», δήλωσε ο πατέρας του 25χρονου στο Newsbomb.

Από την πρώτη στιγμή, ο 25χρονος υποστήριξε ότι βρέθηκε στο σημείο με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση, αρνούμενος κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού.

