Πάτρα: Από καύτρες και όχι από εμπρησμό η φωτιά στο Γηροκομείο – Τι λένε οι γονείς του 25χρονου

Το απόγευμα της Τρίτης, στην περιοχή του Γηροκομείου, στην Πάτρα, έγινε μια νέα αυτοψία για τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά,

Η αυτοψία έγινε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παρουσία του τακτικού ανακριτή που πλέον χειρίζεται την υπόθεση, του επικεφαλής της επιχείρησης κατάσβεσης στον τομέα του Γηροκομείου, που ήταν εκεί όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και παρόντες ήταν και κάποιοι μάρτυρες. Ανάμεσά τους, η γυναίκα που έχει τραβήξει ένα βίντεο - ντοκουμέντο και ο ένστολος, ο οποίος κατέθεσε ότι ο 25χρονος και ο φίλος του 21 ετών ήταν εκεί στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν και δεν είναι εμπρηστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα της πρώτης αυτοψίας που είχαν κάνει, σύμφωνα με το οποίο η φωτιά στο γηροκομείο και οι υπόλοιπες εστίες είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της κηλίδωσης, δηλαδή έχουν προέλθει από μεταφερόμενες καύτρες από το κυρίως μέτωπο των Συχαινών και όχι από εμπρησμό.

Ο πατέρας του 25χρονου, μιλώντας στην κάμερα του Alpha δήλωσε ότι την «Τρίτη θα υπάρχει και το πόρισμα και ίσως θα χρειαστούν και... Μία-δύο μέρες να ετοιμαστούν και οι δικηγόροι και θα κάνουν αίτηση αποφυλάκισης. Εγώ εύχομαι να γίνει την ίδια μέρα (δεκτό το αίτημα).

Από την πλευρά της, η μάνα του 25χρονου δήλωσε πως «τον περιμένουμε, είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε πάρα πολύ να γυρίσει στο σπίτι, τα παιδιά μας να γυρίσουν στα σπίτια τους. Μέχρι το Σταυρού θέλω να πιστεύω ότι θα έχει βγει το παιδί μου. Να το έχω στις 14… να το έχω εδώ στην αγκαλιά μου. Μου λείπει, μου λείπει η μυρωδιά του».