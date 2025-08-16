Πάτρα: Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Ο 25χρονος υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε μια καύτρα σε χωράφι και προσπάθησε να τη σβήσει, χωρίς αποτέλεσμα

Πάτρα: Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομειό
Ένας 25χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (13/8/25), καθώς σύμφωνα με την Αστυνομία κινούνταν στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά στο σημείο.

Στην περιοχή έσπευσαν άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, οι οποίοι, μετά από καταδίωξη, εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό. Ο ίδιος, όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον εμπρησμό και ισχυρίζεται ότι βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το Tempo24, ο 25χρονος υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε μια καύτρα σε χωράφι και προσπάθησε να τη σβήσει, χωρίς αποτέλεσμα. Όταν απομακρύνθηκε, η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί. Μαρτυρίες αναφέρουν επίσης ότι βρισκόταν μαζί με άλλους πολίτες που συμμετείχαν στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών που απειλούσαν το γηροκομείο.

Το απόγευμα της Πέμπτης, συγγενείς του που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και φωνές «μπράβο λεβέντη μου» κατά την έξοδό του.

Παράλληλα, αύριο Κυριακή (17/8/25), αναμένεται να οδηγηθούν στον Ανακριτή οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ένας 27χρονος και ένας 19χρονος, που κατηγορούνται για εμπλοκή στη φωτιά στα Συχαινά. Ο νεότερος μάλιστα έχει ήδη ομολογήσει.

