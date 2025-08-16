Πάτρα: Σήμερα απολογείται ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό - «Πήγα να σβήσω τη φωτιά»

 Εναντίον του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα

Εναντίον του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα
O 25χρονος που συνελήφθη
Το Σάββατο (16/08) απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 25χρονος που συνελήφθη στην Πάτρα το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Γηροκομείο, κατηγορούμενος για εμπρησμό. Εναντίον του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να αρνηθεί κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας πως βρέθηκε στο σημείο για να σβήσει καύτρες που εντόπισε σε χωράφι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Όπως φέρεται να λέει: «Όχι μόνο δεν έβαλα φωτιά, αλλά προσπάθησα να τη σβήσω. Αφού δεν τα κατάφερα, έφυγα και τότε ξέσπασε η πυρκαγιά. Κάποιοι που με είδαν από μακριά θεώρησαν ότι ήμουν εγώ που την άναψα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη την Τετάρτη (13/8), την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στα Συχαινά. Βρισκόταν σε οικοπεδική έκταση και αμέσως μετά την αποχώρησή του ξέσπασε πυρκαγιά, γεγονός που κινητοποίησε την αστυνομία. Δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή του Γηροκομείου.

Οι δύο νεαροί που θα απολογηθούν την Κυριακή

Παράλληλα, αύριο Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν ο 19χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας. Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά με τσακμάκι, περιγράφοντας ότι βρισκόταν σε πλατεία με φίλους, πίνοντας μπύρες και κάνοντας χρήση κάνναβης, όταν αποφάσισαν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Αντίθετα, ο 27χρονος αρνείται την κατηγορία, υποστηρίζοντας: «Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πιει πολύ τσίπουρο. Δεν έβαλα φωτιά».

Οι καταθέσεις που έδεσαν την υπόθεση

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η συμβολή κατοίκων της Βούντενης, οι οποίοι παρατήρησαν τους δύο νεαρούς να κινούνται ύποπτα και τους φωτογράφησαν. Μια γυναίκα ανέφερε ότι τους είδε λίγο πριν ανάψει η πρώτη φωτιά. Μάλιστα, όταν τους πλησίασε, της ζήτησαν να ελέγξει την τσάντα τους, όπου βρήκε μόνο ένα φουλάρι που, σύμφωνα με την αστυνομία, ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκε ως στουπί.

Οι ίδιοι κάτοικοι εντόπισαν κοντά στο σημείο ένα μπουκάλι με βενζίνη, το οποίο παρέδωσαν στις αρχές. Όπως είπε η μάρτυρας: «Ο οδηγός γελούσε, ενώ ο συνοδηγός προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν είχαν καμία σχέση και ότι απλώς έτυχε να βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν τη φωτιά».

