Πάτρα: Ανατροπή στην υπόθεση της φωτιάς στο Γηροκομείο – Εισαγγελέας ζητά την αποφυλάκιση των νεαρών

Νέα τροπή παίρνει η πολύκροτη υπόθεση του εμπρησμού στο Γηροκομείο, καθώς η εισαγγελέας Πατρών εισηγείται την αποφυλάκιση των δύο κατηγορουμένων, με την τελική απόφαση να περνά πλέον στα χέρια του ανακριτή.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως Πατρών προς τον ανακριτή για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών που κρατούνται κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό στο Γηροκομείο είναι θετική. Η πρόταση της εισαγγελέως βασίζεται σε νεότερα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δικογραφία από τους συνηγόρους υπεράσπισης, τα οποία, όπως εκτιμήθηκε, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την άρση της προσωρινής κράτησης.

Η πρόταση έχει ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει το αργότερο έως αύριο για την τύχη των δύο νεαρών.

Οι συνήγοροι επέλεξαν να μην προσφύγουν κατά της απόφασης για την προφυλάκιση, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε συνεδρίαση του Τριμελούς Δικαστικού Συμβουλίου, διαδικασία πιο χρονοβόρα. Αντίθετα, ακολούθησαν την προβλεπόμενη από τον νόμο οδό, καταθέτοντας συμπληρωματικά στοιχεία που ενίσχυσαν την υπερασπιστική τους γραμμή.

Με βάση αυτά, η εισαγγελέας εισηγείται την αποφυλάκιση, με την τελική κρίση να ανήκει πλέον στον ανακριτή.

