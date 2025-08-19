Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Στη φυλακή οδηγήθηκαν με τη σύμφωνη ανακριτή και εισαγγελέα ο 25χρονος και ο 21χρονος που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.

Ο 25χρονος είχε συλληφθεί από την περασμένη Τετάρτη 13 Αυγούστου, ενώ ο 21χρονος φίλος του προσήλθε Δευτέρα 18 Αυγούστου στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Ωστόσο, κατά την παρουσία του ενώπιον της ανακρίτριας κρίθηκε ύποπτος φυγής και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Διαβάστε επίσης