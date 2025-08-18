Πάτρα: Δικογραφία σε βάρος άνδρα για γενετήσιες πράξεις στην 9χρονη ανιψιά του

Μια σοβαρή υπόθεση εξετάζουν τις τελευταίες ώρες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Σύμφωνα με καταγγελία,50χρονος φέρεται να προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της 9χρονης ανιψιάς του, την οποία είχε αναλάβει να φροντίζει το καλοκαίρι, κατόπιν εμπιστοσύνης των γονιών της, όπως αναφέρει το tempo24.news.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.