Φωτιά στην Πάτρα: 42.500 στρέμματα έγιναν στάχτη - Ζημιές σε 92 σπίτια, 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το μεσημέρι της Δευτέρας 18 Αυγούστου η σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο για την αποκατάσταση και την στήριξη των πυρόπληκτων στην Πάτρα. Μάλιστα στις 17:00 αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη στην Πρέβεζα.

Αυτό που κατέστη σαφές κατά την διάρκεια της σύσκεψης είναι ότι όσο πιο γρήγορα οι δήμοι και οι περιφέρειες ολοκληρώσουν τους φακέλους και τους υποβάλλουν στο αρμόδιο Υπουργείο, τόσο γρηγορότερα θα δοθούν οι αποζημιώσεις.

Αναφορικά με τα μη κατοικήσιμα σπίτια, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε πως οι πληγέντες μπορούν να ενοικιάσουν σπίτια μέχρι 500 ευρώ και θα αποζημιωθούν αναδρομικά για το κόμιστρο του ενοικίου τον Οκτώβριο.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ακόμη μια σειρά μέτρων, όπως τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Καμένες εκτάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πάτρας, 13 Αυγούστου 2025. SOOC

Συνολικά, σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή στάχτη έγιναν περίπου 42.500 στρέμματα, ενώ έχουν προκληθεί ζημίες σε περισσότερα από 92 σπίτια, εκ των οποίων τα 33 καταστράφηκαν ολοσχερώς και είναι ακατοίκητα, ενώ ακόμη 59 έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο συνάντησης έδωσαν το «παρών» αρκετοί πυρόπληκτοι προκειμένου να συνομιλήσουν με τον κ. Κατσαφάδο, με τον ίδιο να δηλώνει πως ζητούμενο είναι η αποκατάσταση και στήριξη των πληγέντων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

