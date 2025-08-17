Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι ως εμπρηστές

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 27 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρησμούς σε δασικές και μη δασικές εκτάσεις, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες πυρκαγιές στα Συχαινά της Πάτρας, που κατέκαψαν μεγάλη δασική έκταση, καλλιέργειες, αλλά και περιουσίες κατοίκων, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που έβαλε τη φωτιά, οδηγώντας μάλιστα τους αστυνομικούς στο ακριβές σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Το σημείο αυτό ταυτίζεται με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

