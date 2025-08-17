Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες

Ηθικό αυτουργό πίσω από τους συλληφθέντες στην Πάτρα βλέπουν οι Αρχές. Έρευνα για εμπρηστικές ενέργειες σε Πρέβεζα, Βόνιτσα και Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στο μικροσκόπιο ηθικός αυτουργός πίσω από τους συλληφθέντες
Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκια της οποίας σαρώνουν τις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών.

Σε συνδυασμό με τα στοιχεία που λαμβάνουν από την ΕΛ.ΑΣ., οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής προσπαθούν να σχηματίσουν σαφή εικόνα για τα αίτια των εστιών φωτιάς που σημειώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα. Αυτό που τους προβληματίζει είναι το σχεδόν ταυτόχρονο ξέσπασμα των πυρκαγιών στα δυτικά της χώρας, καθώς οι μεγάλες φωτιές που εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σε Πρέβεζα, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο προκάλεσαν διασπορά των δυνάμεων πυρόσβεσης, δυσχεραίνοντας το έργο τους.

Ήδη από την περασμένη Πέμπτη έχουν συλληφθεί τρεις νεαροί άνδρες στην Πάτρα για δύο διαφορετικά περιστατικά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της Realnews, ερευνάται η πιθανότητα ύπαρξης ηθικού αυτουργού, κυρίως πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε στα Σουχαινά. Λίγες στιγμές μετά την εκδήλωση της εστίας φωτιάς στην περιοχή που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Πάτρας, κάτοικοι των Σουχαινών φωτογράφισαν μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 19χρονος και ένας 27χρονος, γεγονός που οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψή τους.

Ενώπιον των Αρχών, ο 19χρονος παραδέχθηκε πως έβαλε φωτιά, ενώ ο 27χρονος επικαλέστηκε ότι δεν θυμάται τι έγινε επειδή ήταν μεθυσμένος. Οι Αρχές όμως ερευνούν κάθε πιθανό σενάριο, ακόμα και να εκτελούσαν εντολές τρίτου. Οι δύο συλληφθέντες χαρακτηρίζονται χρήστες ουσιών, οι οποίοι δεν είχαν ιδιαίτερα στενές σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι, το γεγονός ότι βρέθηκαν μαζί στο σημείο και την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, αναγκάζει τις Αρχές να διερευνήσουν το ενδεχόμενο να ήθελαν, μέσω του εμπρησμού, να προκαλέσουν φθορά στην περιουσία συγκεκριμένου επιχειρηματία που κατοικεί στην περιοχή.

Διαφορετική θεωρείται η περίπτωση του τρίτου ατόμου στην περιοχή Γηροκομείου της Πάτρας, που επίσης συνελήφθη έπειτα από φωτογραφίες κατοίκων οι οποίες τον δείχνουν να σκύβει σε ένα χωράφι και έπειτα να φεύγει από αυτό. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν εκεί για να σβήσει μια καύτρα που είχε ξεφύγει από το κύριο μέτωπο της φωτιάς, ενώ υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι είχαν σπεύσει μαζί για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

Έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής Yπηρεσίας φαίνεται πως έχουν νέα αποκαλυπτικά στοιχεία στην κατοχή τους για το πως ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA, στην περιοχή Βασιλικό, κλαδιά δέντρου βρίσκονται μέσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

fwtia-patra.jpg

Οι αρχές εκτιμούν πως σημειώθηκε «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος», «δημιουργία ενός διαρκούς βραχυκυκλώματος» και «συνεχείς σπινθηρισμούς» οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα η φωτιά να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και έκανε αυτοψία.

«Επιβεβαιώνεται ο 25χρονος»

Ανατρεπτικά είναι και τα στοιχεία που έχει η στα χέρια της η Πυροσβεστική αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο στην περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια του μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει πως ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.

Μάλιστα κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.

Σεσημασμένος

Η άλλη φωτιά που οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ θεωρούν ότι προέκυψε από κακόβουλη ενέργεια είναι αυτή της Ζακύνθου. «Στο σημείο όπου εμφανίστηκαν οι πρώτες φλόγες δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης, κατοικίες ή επιχειρήσεις. Έχουμε σαφή εικόνα γι’ αυτό που συνέβη στη Ζάκυνθο», αναφέρει στέλεχος της Πυροσβεστικής. Τις υποψίες συγκεντρώνει σεσημασμένος εμπρηστής, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν ήταν εποχικός πυροσβέστης. Ο άνδρας έχει συλληφθεί και καταδικαστεί δύο φορές τα προηγούμενα χρόνια για εμπρησμούς από πρόθεση. Δυστυχώς, όμως, κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Real News».

Σαφείς ενδείξεις εμπρησμού υπάρχουν και από την περιοχή Βατός της Βόνιτσας. Εκεί, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, σε σημείο με ξερή βλάστηση, μακριά από οδικές αρτηρίες και οικισμούς. Το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρέθηκε στο σημείο από την περασμένη Πέμπτη, διαπιστώνοντας ότι οι συνθήκες οδηγούν ευθέως στο σενάριο του εμπρησμού από πρόθεση. Ωστόσο, παρά την κινητοποίηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν αποδείξεις, γι’ αυτό οι έρευνες επικεντρώνονται σε κάμερες της περιοχής, οι οποίες πιθανόν να έχουν απαθανατίσει ύποπτες κινήσεις με κατεύθυνση προς το σημείο της φωτιάς.

Αντίστοιχη έρευνα σε βιντεοληπτικό υλικό γίνεται και στην Πρέβεζα, όπου εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν καταγγείλει ύποπτες κινήσεις μοτοσικλέτας κοντά στην περιοχή Φλάμπουρο όπου ξέσπασε η φωτιά της 12ης Αυγούστου. Μετά τις καταγγελίες, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Ιωαννίνων παρήγγειλε κατεπείγουσα έρευνα ώστε να συγκεντρωθεί προανακριτικό υλικό.

«Μέσα σε μια ημέρα, την περασμένη Τρίτη, είχαμε 152 φωτιές. Άλλες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, άλλες ξέφυγαν. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 108 φωτιές την ίδια ώρα. Ήταν από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς υπήρχε μαζική κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης σε όλη τη χώρα, ενώ επιστρατεύτηκαν ακόμα και ιδιωτικές υδροφόρες», δηλώνει ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Έκλεψαν εξοπλισμό

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλεί και η είδηση ότι ένας άνδρας έκλεψε εξοπλισμό από όχημα της Πυροσβεστικής, την ώρα που καίγονταν τα περίχωρα της Πάτρας. Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη το βράδυ, στον οικισμό Μπάλας που βρίσκεται βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης και κοντά στα μέτωπα τα οποία εκείνη την ώρα παρέμεναν ενεργά.

Το πυροσβεστικό είχε μόλις προσεγγίσει την περιοχή και οι πυροσβέστες ανέμεναν εντολές ώστε να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Λίγα λεπτά μετά όμως, αντιλήφθηκαν ότι ένας άνδρας είχε αφαιρέσει εξοπλισμό από το πυροσβεστικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

