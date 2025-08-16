Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο

Τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι Αρχες, το πόρισμα του πραγματογνώμονα και η μαρτυρία κλειδί 

Πάτρα: Πώς ξεκίνησε τελικά η καταστροφική φωτιά - Η μαρτυρία που «επιβεβαιώνει» τον 25χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής Yπηρεσίας φαίνεται πως έχουν νέα αποκαλυπτικά στοιχεία στην κατοχή τους για το πως ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά στην Πάτρα.

Όπως φαίνεται και σε φωτογραφία ντοκουμέντο που φέρνει στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA, στην περιοχή Βασιλικό, κλαδιά δέντρου βρίσκονται μέσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Οι αρχές εκτιμούν πως σημειώθηκε «ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος», «δημιουργία ενός διαρκούς βραχυκυκλώματος» και «συνεχείς σπινθηρισμούς» οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα η φωτιά να λάβει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και έκανε αυτοψία.

«Επιβεβαιώνεται ο 25χρονος»

Ανατρεπτικά είναι και τα στοιχεία που έχει η στα χέρια της η Πυροσβεστική αναφορικά με τη φωτιά που ξέσπασε στο γηροκομείο στην περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την αυτοψία που διενήργησαν έμπειρα στελέχη της Πυροσβεστικής, εκτιμούν πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από κηλίδωση του μεγάλου μετώπου. Δηλαδή η φωτιά ξεκίνησε από μεταφερόμενη καύτρα και όχι από εμπρησμό.

Ακόμη, οι Αρχές έχουν στα χέρια του μια καταλυτική μαρτυρία κατοίκου της περιοχής. Ο άνθρωπος αυτός ξεκαθαρίζει πως ο 25χρονος που συνελήφθη και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, μπήκε στο χωράφι όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να τη σβήσει.

Μάλιστα κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν τον τυλίξουν οι φλόγες.

