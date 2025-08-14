Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές - Τρομακτικές εικόνες από δορυφόρο

Τεράστιο είναι το μέγεθος της καταστροφής από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας στις φωτιές των τελευταίων ημερών. Εικόνες που δημοσιεύει το Copernicus δείχνουν το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς, που έκανε στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα στις δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Δορυφορικά δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου 2025, επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:20 το μεσημέρι της Τετάρτης (13/08), είχαν καεί περίπου:

42.466 στρέμματα στη Χίο

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

Η καμένη έκταση από τη φωτιά στη Χίο από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS

Η καμένη έκταση από τη φωτιά στη Ζάκυνθο, από δορυφορικά δεδομένα της υπηρεσίας EMS

Η καμένη έκταση από τη φωτιά στην Πρέβαζα

Η εικόνα από τη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα

