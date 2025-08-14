ΕΛ.ΑΣ.: Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα

«Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», φέρεται να ομολόγησε ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, υποδεικνύοντας μάλιστα και το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά 

Newsbomb

ΕΛ.ΑΣ.: Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα
Μεγάλες είναι οι καταστροφές από τη φωτιά στην Πάτρα
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο ακόμη νεαρούς που εντοπίστηκαν στην περιοχή Συχαινά στην Αχαΐα, στο σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγαν τα δύο άτομα έπειτα από μαρτυρία γυναίκας και, όπως ανέφερε η αστυνομική συντάκτρια του OPEN, Μίνα Καραμήτρου, ο ένας από αυτούς ομολόγησε: «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», υποδεικνύοντας μάλιστα και το σημείο - μηδέν, το σημείο δηλαδή από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όταν η γυναίκα είδε αυτά τα δύο νεαρά άτομα, τα ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί. Τότε εκείνα εξαφανίστηκαν, όμως η γυναίκα κράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας από το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν.

Το κατήγγειλε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια εκείνοι κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους προσαγάγουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομοείο της Πάτρας. Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Καπέλο στον Άρη; Η NASA δημοσίευσε φωτογραφία-μυστήριο από το Perseverance!

10:33WHAT THE FACT

Χωρίς ξύδι και σόδα - Έτσι καθαρίζετε τον φούρνο σας χωρίς κόπο

10:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Relay»: Δείτε το τρέιλερ της ταινίας που μας γυρίζει στα πολιτικά θρίλερ της δεκαετίας του '70

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν για 1 δισ. δολάρια λόγω «ψευδών» ισχυρισμών σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κίλιαν Μέρφι: Δείτε το τρέιλερ της νέας του ταινίας «Steve»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ την Παρασκευή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου για την φωτιά στην Πάτρα: «Ο καπνός μπήκε στο δέρμα μου - Τα παιδιά μου νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι»

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Προσποιήθηκε τον λογιστή της εταιρείας και της «άρπαξε» πάνω από 2.500 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι συμβαίνει αν τραβήξετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο εν κινήσει

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέα διάταξη – «ανάσα»: Ποιοι γλυτώνουν τη δίωξη για οφειλές σε Εφορία και Δημόσιο

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις φορές πάνω από το όριο οι καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια καπνού στην Πάτρα - Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Ποια είναι η αγαπημένη του ταινία

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους - Συγκεντρώθηκαν 50.000 δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

10:33WHAT THE FACT

Χωρίς ξύδι και σόδα - Έτσι καθαρίζετε τον φούρνο σας χωρίς κόπο

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστική μαρτυρία κατοίκου για την φωτιά στην Πάτρα: «Ο καπνός μπήκε στο δέρμα μου - Τα παιδιά μου νόμιζαν ότι ήταν παιχνίδι»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ απειλεί να μηνύσει τον Χάντερ Μπάιντεν για 1 δισ. δολάρια λόγω «ψευδών» ισχυρισμών σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ