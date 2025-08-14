ΕΛ.ΑΣ.: Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα

Δύο ακόμη νεαρούς που εντοπίστηκαν στην περιοχή Συχαινά στην Αχαΐα, στο σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά, συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσήγαγαν τα δύο άτομα έπειτα από μαρτυρία γυναίκας και, όπως ανέφερε η αστυνομική συντάκτρια του OPEN, Μίνα Καραμήτρου, ο ένας από αυτούς ομολόγησε: «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», υποδεικνύοντας μάλιστα και το σημείο - μηδέν, το σημείο δηλαδή από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όταν η γυναίκα είδε αυτά τα δύο νεαρά άτομα, τα ρώτησε τι δουλειά είχαν εκεί. Τότε εκείνα εξαφανίστηκαν, όμως η γυναίκα κράτησε τον αριθμό κυκλοφορίας από το μηχανάκι με το οποίο διέφυγαν.

Το κατήγγειλε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια εκείνοι κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να τους προσαγάγουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομοείο της Πάτρας. Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.

