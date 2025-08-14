Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (14/08) στην περιοχή της Βούντενης, βόρεια της Πάτρας, όταν πυρκαγιά που ξέσπασε στα Συχαινά επεκτάθηκε στον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια του χώρου και των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, εντοπίστηκε γκαζάκι κοντά στις φλόγες.

Η παρουσία του γκαζακίου κοντά στις φλόγες ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής, με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και να διασφαλίζουν την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων.

Η πυρκαγιά, η οποία καίει από το βράδυ της Τρίτης, έχει προκαλέσει περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο, με το υπουργείο Πολιτισμού να αναφέρει ότι οι μυκηναϊκοί τάφοι και τα μεγαλύτερα προστατευτικά στέγαστρα δεν έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά.

Ωστόσο, έξι μικρότερα ξύλινα στέγαστρα καταστράφηκαν, ενώ υπήρξαν φθορές σε καθιστικά, κιόσκια και αποθήκες. Ο χώρος παραμένει κλειστός για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

