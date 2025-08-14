Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

Βρέθηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο, κοντά στις φλόγες, στο χωριό Βούντενη της Πάτρας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (14/08) στην περιοχή της Βούντενης, βόρεια της Πάτρας, όταν πυρκαγιά που ξέσπασε στα Συχαινά επεκτάθηκε στον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια του χώρου και των γύρω περιοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, εντοπίστηκε γκαζάκι κοντά στις φλόγες.

gkazaki-vounteni.jpg

Η παρουσία του γκαζακίου κοντά στις φλόγες ενίσχυσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της περιοχής, με τις Αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και να διασφαλίζουν την απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων.

Η πυρκαγιά, η οποία καίει από το βράδυ της Τρίτης, έχει προκαλέσει περιορισμένες ζημιές στον αρχαιολογικό χώρο, με το υπουργείο Πολιτισμού να αναφέρει ότι οι μυκηναϊκοί τάφοι και τα μεγαλύτερα προστατευτικά στέγαστρα δεν έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά.

Ωστόσο, έξι μικρότερα ξύλινα στέγαστρα καταστράφηκαν, ενώ υπήρξαν φθορές σε καθιστικά, κιόσκια και αποθήκες. Ο χώρος παραμένει κλειστός για το κοινό μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους - Συγκεντρώθηκαν 50.000 δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα σε όλα τα μέτωπα – «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα»

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε αυτές τις περιοχές σημειώνονται μπλακ άουτ

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google μετατρέπει 2 δισεκατομμύρια smartphones σε παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης σεισμών

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche 718 RSK είναι ένα από τα πιο σπάνια αγωνιστικά

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι ξηρές καταιγίδες - Πόσο επικίνδυνες είναι για πυρκαγιές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb - «Κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς πρόλαβα πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

06:16LIFESTYLE

Φωτιές σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες - Χαμηλή η κίνηση και στις θερινές εκπτώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ