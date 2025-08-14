Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου Πατρών, όταν αστυνομικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας συνέλαβαν έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά εμπρηστικών ενεργειών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, ο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα στην περιοχή, ενώ εκείνη την ώρα μαίνονταν οι φλόγες στα Συχαινά. Λίγα λεπτά αφότου απομακρύνθηκε, ξέσπασε νέα εστία φωτιάς, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, θα πραγματοποιηθεί έρευνα στο σπίτι του 25χρονου για την ανεύρεση πιθανών στοιχείων που θα «δέσουν» την υπόθεση.

Υπάρχει και βίντεο

Παράλληλα, οι αστυνομικοί, σε συνεργασία με την ειδική υπηρεσία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν καρέ-καρέ βίντεο ασφαλείας. Στο επίκεντρο βρίσκεται δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν άτομα που βρέθηκαν πολύ κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά το βράδυ της Τρίτης στα Συχαινά.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται ο συλληφθείς να συνδέεται και με άλλες εμπρηστικές ενέργειες στην περιοχή.

