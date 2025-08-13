Φωτιά στην Πάτρα: Canadair ανεφοδιάζεται δίπλα από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου - Δείτε βίντεο

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο καταγράφεται η ανύψωση από την επιφάνεια της θάλασσας ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους Canadair δίπλα από την Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου αφού έχει μόλις ανεφοδιαστεί, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις -από αέρος αλλά και στα μέτωπα των πυρκαγιών- συνεχίζουν την υπεράνθρωπη προσπάθεια να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα με τελικό σκοπό την κατάσβεση της φωτιάς.

Σε μία θάλασσα όπου η κατάσταση δεν είναι ιδανική, οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού αεροσκάφους επιχειρούν την αποθαλάσσωση (προφανώς δεν μπορούμε να μιλάμε για απογείωση αφού το Canadair δεν ανυψώνεται από την γη) με σκοπό να προσεγγίσουν τα πύρινα μέτωπα γύρω από την Πάτρα και να επιχειρήσουν τον περιορισμό της πυρκαγιάς που εδώ και μία ημέρα κατακαίει κατοικίες, εργοστάσια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια και έχει δημιουργήσει εφιαλτική ατμόσφαιρα γύρω από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις από το πύρινο μέτωπο που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας είναι ενθαρρυντικές.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο της Κάτω Αχαΐας, Κωνσταντίνο Παπανικολάου, μιλώντας στην ΕΡΤ η φωτιά στην Δυτική Αχαΐας είναι πλέον υπό έλεγχο, ενώ πλεόν δεν απειλούνται από τις φλόγες κατοικίες.

