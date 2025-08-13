Καίγονται σπίτια στη Χίο – Καταστροφή από το πύρινο πέρασμα στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Χίο, σε δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι της Τετάρτης (13/08) επικεντρώνεται στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μην φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα, με την κατάσταση να παραμένει δύσκολη.

Tο πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο, που είναι και το δυσκολότερο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Η φωτιά έχει πλήξει σπίτια, αυτοκίνητα και περιουσίες. Μεγάλος αριθμός καλλιεργήσιμων εκτάσεων και δάσους έχει γίνει στάχτη. Υπάρχει φόβος ότι η φωτιά τελικά θα σβήσει στη θάλασσα, καίγοντας έως τότε τα πάντα στον διάβα της.

Χωρίς ρεύμα για πολλές ημέρες τα χωριά της Αμανής – Σημαντικές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να παραμείνουν για αρκετές ημέρες τα χωριά της Αμανής που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς οι ζημιές στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ είναι εκτεταμένες και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα αποκατάστασης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον 150 στύλοι ηλεκτροδότησης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, όπως μεταδίδει το politischios.gr.

Στελέχη της επιχείρησης επισημαίνουν ότι η πρώτη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην επαναφορά του ρεύματος στη Βολισσό. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις ημέρες, γεγονός που αναγκάζει πολλούς κατοίκους να εξετάζουν την προσωρινή απομάκρυνσή τους από την περιοχή, εφόσον δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους χωρίς ηλεκτροδότηση.

Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους παραλιακούς οικισμούς, αλλά και στα χωριά Παραπαριά, Ποταμιά και λοιπές περιοχές της Αμανής, παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από επτά έως δέκα ημέρες για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ενώ δεν αποκλείεται η κατάσταση να επιδεινωθεί, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με ανοιχτά μέτωπα σε Φυτά και Σπαρτούντα.

Προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργασίες, στη Χίο καταφτάνουν συνεργεία ενίσχυσης από τη Βόρεια Ελλάδα, αποτελούμενα από 40 επιπλέον τεχνικούς της ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι θα αρχίσουν άμεσα την αποκατάσταση των ζημιών.

LIVE εικόνα από το πύρινο μέτωπο: