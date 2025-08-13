Φωτιά στη Χίο: Το μέτωπο εκτείνεται σε έκταση 40.000 στρεμμάτων – LIVE εικόνα

Η επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς που «ξέσπασε» το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στη βορειοδυτική Χίο βρίσκει την περιοχή σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής.

Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που καταγράφονται από τη Βολισσό και τις γύρω περιοχές προκαλούν σοκ και θλίψη, καθώς η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της έναν πραγματικό «κρανίου τόπο». Η πλούσια βλάστηση έχει μετατραπεί σε στάχτη, ενώ οι ζημιές στις υποδομές είναι τεράστιες.

Οι κάτοικοι της περιοχής, που πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα παρακολουθώντας την καταστροφή να πλησιάζει τα σπίτια τους, κάνουν λόγο για μια από τις χειρότερες πυρκαγιές που έχουν ζήσει. Όπως τόνισε κάτοικος της Βολισσού, «ό,τι ξέραμε και αγαπούσαμε εδώ, χάθηκε μέσα σε λίγες ώρες».

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη βορειοδυτική Χίο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις προτεραιότητες να επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, την παροχή βοήθειας στους πληγέντες και την εκτίμηση των συνολικών ζημιών.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σημειώνει ότι η πύρινη λαίλαπα στο νησί έχει επεκταθεί σε έκταση 40.000 στρεμμάτων.

LIVE εικόνα από το πύρινο μέτωπο:

