Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο

Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα

Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο
Γιώργος Καμαράτος
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των δεκάδων ατόμων που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη παραλία του Λημνιά στη Χίο εξαιτίας της επικίνδυνης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή.

Συνολικά 63 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Το πύρινο μέτωπο έφτασε στην ακτή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. Απεγκλωβίστηκαν 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

