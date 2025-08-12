Φωτιά Χίος: Απόκοσμες εικόνες από την επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από παραλίες - Βίντεο
Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των δεκάδων ατόμων που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη παραλία του Λημνιά στη Χίο εξαιτίας της επικίνδυνης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή.
Συνολικά 63 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη. Απεγκλωβίστηκαν 40 άτομα από ιδιωτικά σκάφη και 23 άτομα από πλωτό του Λιμενικού Σώματος.
