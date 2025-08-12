LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάτρα, εκκένωση 17 οικισμών – Μεγάλες πυρκαγιές σε Χίο, Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες πυρκαγιές σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνια «μάχη» με τις φλόγες, ενόσω οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους.

Παράλληλα, έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το «112» προς τους κατοίκους για εκκενώσεις περιοχών.

Η σοβαρότερη πυρκαγιά αυτήν την ώρα είναι στην Πάτρα. Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας εγκαυματίας από τη φωτιά στα περίχωρα της πόλης, που προσεγγίζει επικίνδυνα τον αστικό ιστό. Εκτός από τους δύο εγκαυματίες, ο ένας εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση, οι αστυνομικές αρχές έχουν απεγκλωβίσει δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.

Οι επικίνδυνες πυρκαγιές γίνονται ανεξέλεγκτες από τους πολύ ισχυρούς, σχεδόν θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στη Δυτική Ελλάδα, με τις ριπές να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής από ξηράς με πεζοπόρα τμήματα και από αέρος, με το σύνολο των διαθέσιμων εναέριων πυροσβεστικών μέσων –αεροσκαφών και ελικοπτέρων– να επιχειρούν στα μέτωπα για τον περιορισμό των πυρκαγιών.

Την τελευταία ώρα, έχουν σταλεί δέκα μηνύματα από το «112» σε Πάτρα, Χίο, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε LIVE πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας εδώ.

Διαβάστε επίσης