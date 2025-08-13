Φωτιά Αχαΐα: Αγνοείται κτηνοτρόφος - Πήγε να σώσει τα αιγοπρόβατά του από τις φλόγες

Συναγερμός επικρατεί στην Αχαΐα για την τύχη κτηνοτρόφου που φέρεται να έσπευσε να σώσει το κοπάδι αιγοπροβάτων του από τις φλόγες και από τότε αγνοείται.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, πυκνοί καπνοί είναι ορατοί πάνω από το Γηροκομείο, ενώ συνεχείς είναι οι κλήσεις στην Αστυνομία για εστίες φωτιάς κοντά σε σπίτια, αυτή τη φορά στην οδό Θεοφράστου.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί και το νεκροταφείο των Μποζαϊτίκων, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα, σύμφωνα με την Αστυνομία, καταγράφονται σε Αρόη, Βούντενη και Ρωμανού.

