Φωτιά Ηλεία: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καπελέτο

Νέα πυρκαγιά στη Δυτική Ελλάδα, με φωτιά να ξεσπάει στην περιοχή Καπελέτο στην Ηλεία.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Στους κατοίκους της περιοχής έχει αποσταλλεί μήνυμα από το «112» για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.