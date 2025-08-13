Φωτιά Ηλεία: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καπελέτο

Φωτιά Ηλεία: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καπελέτο
Νέα πυρκαγιά στη Δυτική Ελλάδα, με φωτιά να ξεσπάει στην περιοχή Καπελέτο στην Ηλεία.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

Στους κατοίκους της περιοχής έχει αποσταλλεί μήνυμα από το «112» για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

