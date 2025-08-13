Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του «112» για εκκένωση

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ ? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κερασώνας & #Αγία_Παρασκευή #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Ιωάννινα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt @pyrosvestiki @hellenicpolice

Οι κάτοικοι των περιοχών Κερασώνας και Αγία Παρασκευή Πρεβέζης καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

