Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του «112» για εκκένωση
Οι κάτοικοι δύο οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα
Οι κάτοικοι των περιοχών Κερασώνας και Αγία Παρασκευή Πρεβέζης καλούνται να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.
