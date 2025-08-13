Φωτιά στην Πρέβεζα: Απεγνωσμένος κάτοικος είδε το σπίτι του να καίγεται – «Μας έχουν σαν γαϊδούρια»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι φωτιές που εκδηλώθηκαν την Τρίτη (12/08) στην περιοχή του Δήμου Ζηρού, στην Πρέβεζα.

Τα πύρινα μέτωπα είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα.

Μηνύματα εστάλησαν από το «112» στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ενώ, κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, τα οποία δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

«Γροθιά στο στομάχι» είναι η εικόνα ενός κατοίκου, που παλεύει με κουβάδες να σβήσει τις φλόγες μέσα στο σπίτι του. «Η Πυροσβεστική δεν προστάτευσε το σπίτι μου. Περνούσαν και μου έλεγαν: “Δεν έχουμε νερό, είμαστε άδειοι”. Φυσικά και έχω παράπονο από τους πάντες. Μας έχουν μόνο για φορολογία και τίποτε άλλο, είμαστε τα γαϊδούρια και θέλουν μόνο να μας φορολογούν. Δεν φάνηκε κανείς ώστε να βοηθήσει», αναφέρει στην κάμερα του OPEN.

