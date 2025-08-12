Φωτιά Πρέβεζα: Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης - Νέα εστία στην Κερασούντα
Το νέο μέτωπο «τράβηξε» πυροσβέστες από την πυρκαγιά στην Παντάνασσα
Εφιαλτική η νύχτα στην Πρέβεζα και την Άρτα, με νέα φωτιά να ξεσπά στην περιοχή της Νέας Κερασούντας.
Η νέα πυρκαγιά ξεκίνησε στη θέση Προφήτης Ηλίας.
Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και έχει ήδη κινητοποιήσει δυνάμεις, όμως αυτές έρχονται κυρίως από το μέτωπο του Αγίου Γεωργίου και της Παντάνασσας όπου δίνεται μάχη με τις φλόγες, διασκορπίζοντας έτσι τους πυροσβέστες.
