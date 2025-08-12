Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη
Η ανεξέλεκτη πυρκαγιά έχει προκαλέσει την εκκένωση δεκάδων οικισμών, αλλά και της Κάτω Αχαΐας, κωμόπολης 7.500 κατοίκων
Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη δυτική Αχαΐα, με την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά να δίνει στο νυχτερινό ουρανό μία απειλητική κόκκινη απόχρωση.
Βίντεο που καταγράφηκε από σκάφος καταγράφει τις φλόγες να βρίσκονται δίπλα από τα κύματα.
Όπου και να κοιτάξει ο φακός της κάμερας, βλέπει μόνο φλόγες.
