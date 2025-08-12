Φωτιά Αχαΐα: Απόκοσμες εικόνες από την γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη

Η πυρκαγιά, όπως φαίνεται από την Πάτρα.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη δυτική Αχαΐα, με την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά να δίνει στο νυχτερινό ουρανό μία απειλητική κόκκινη απόχρωση.

Βίντεο που καταγράφηκε από σκάφος καταγράφει τις φλόγες να βρίσκονται δίπλα από τα κύματα.

Όπου και να κοιτάξει ο φακός της κάμερας, βλέπει μόνο φλόγες.