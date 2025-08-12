Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωρίς νερό έμειναν τρεις δήμοι

Στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου, καθώς και στο Θεσπρωτικό έχει κοπεί εκτός από το νερό και το ρεύμα

Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωρίς νερό έμειναν τρεις δήμοι
Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη από τις πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Φιλιππιάδας.

Μάλιστα, στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου, καθώς και στο Θεσπρωτικό έχει κοπεί εκτός από το νερό και το ρεύμα.

