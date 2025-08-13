Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα

Νέο μήνυμα απεστάλη για την πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, κοντά στην Φιλιππιάδα, καλώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το νέο μήνυμα του «112».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

