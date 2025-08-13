Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα
Η πυρκαγιά καίει σε δασικές εκτάσεις στο δήμο Ζηρού
Νέο μήνυμα απεστάλη για την πυρκαγιά που κατακαίει από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στον δήμο Ζηρού στην Πρέβεζα, κοντά στην Φιλιππιάδα, καλώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το νέο μήνυμα του «112».
