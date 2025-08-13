Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά

Πυρκαγιά στη Χίο σε δασική έκταση, την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 (ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ/EUROKINISSI)

Στο Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν 4 πυροσβέστες από τα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Βόρειας Χίου.

Η πυρκαγιά έφθασε έως το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας, απειλώντας τόσο την πίσω πλευρά του Μοναστηριού όσο και, από την πλευρά της παραλίας, το εστιατόριο του χώρου.

Νωρίτερα, δεκάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν μέσω θάλασσας από τις παραλίες Λημνιά και Αγίας Μαρκέλλας, με μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών να λαμβάνει χώρα για την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Δείτε live την εικόνα της πυρκαγιάς:

