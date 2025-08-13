Φωτιά Χίος: Τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Δείτε live την πυρκαγιά
Το πύρινο μέτωπο συνεχίζει την καταστροφική πορεία του στο νησί
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Νοσοκομείο Χίου μεταφέρθηκαν 4 πυροσβέστες από τα μεγάλα πύρινα μέτωπα της Βόρειας Χίου.
Η πυρκαγιά έφθασε έως το Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλλας, απειλώντας τόσο την πίσω πλευρά του Μοναστηριού όσο και, από την πλευρά της παραλίας, το εστιατόριο του χώρου.
Νωρίτερα, δεκάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν μέσω θάλασσας από τις παραλίες Λημνιά και Αγίας Μαρκέλλας, με μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών να λαμβάνει χώρα για την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.
Δείτε live την εικόνα της πυρκαγιάς:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρέβεζα: Μήνυμα εκκένωσης στην Παλαιά Φιλιππιάδα
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους
23:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Νέα φωτιά τώρα στα Συχαινά
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ