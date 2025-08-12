Φωτιά Χίος: Προσωρινές δομές για τη διαμονή εκτοπισμένων άνοιξε ο Δήμος

Με τη μεγάλη πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη στη βορειοδυτική Χίο, και τους κατοίκους να δέχονται μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης σε πολλούς οικισμούς, ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε ότι τέσσερις δημοτικές δομές θα παραμείνουν ανοιχτές όλη τη νύχτα για την υποδοχή και φιλοξενία κατοίκων που χρειάζονται ασφάλεια και στήριξη.

Πρόκειται για τις δημοτικές δομές:

ΚΑΠΗ – Πολυτεχνείου 25, τηλ. 22710 81474

ΚΗΦΗ– Ηρακλείτου 2, τηλ. 22710 81025

Δημαρχείο Χίου – Δημοκρατίας 2, τηλ. 22713 50800

Κλειστό Γυμναστήριο Χίου – τηλ. 22710 80200.

