Φωτιά Χίος: Προσωρινές δομές για τη διαμονή εκτοπισμένων άνοιξε ο Δήμος
Η μεγάλη πυρκαγιά έχει προκαλέσει την εκκένωση πολλών οικισμών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με τη μεγάλη πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη στη βορειοδυτική Χίο, και τους κατοίκους να δέχονται μπαράζ μηνυμάτων εκκένωσης σε πολλούς οικισμούς, ο Δήμος Χίου ανακοίνωσε ότι τέσσερις δημοτικές δομές θα παραμείνουν ανοιχτές όλη τη νύχτα για την υποδοχή και φιλοξενία κατοίκων που χρειάζονται ασφάλεια και στήριξη.
Πρόκειται για τις δημοτικές δομές:
- ΚΑΠΗ – Πολυτεχνείου 25, τηλ. 22710 81474
- ΚΗΦΗ– Ηρακλείτου 2, τηλ. 22710 81025
- Δημαρχείο Χίου – Δημοκρατίας 2, τηλ. 22713 50800
- Κλειστό Γυμναστήριο Χίου – τηλ. 22710 80200.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αχαΐα: Ανοιχτά σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους
22:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Πρέβεζα: Χωρίς νερό έμειναν τρεις δήμοι
22:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα ανακοίνωσε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ