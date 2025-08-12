Ανεξέλεγκτη φωτιά στην Αχαΐα: «Τρομακτική προμηνύεται η αποψινή νύχτα», λέει Περιφερειακός Σύμβουλος

Δραματική είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (12/08) συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα. Λίγο μετά τις 21:00, το «112» έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Κάτω Αχαΐας για προληπτική εκκένωση, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό.

Διαδοχικά μηνύματα του «112» έχουν σταλεί σε κατοίκους περιοχών που βρίσκονται στο μέτωπο της φωτιάς, προκειμένου να απομακρυνθούν άμεσα. Η εντολή εκκένωσης της Κάτω Αχαΐας σημαίνει ότι περισσότεροι από 7.500 κάτοικοι θα περάσουν τη νύχτα μακριά από τα σπίτια τους.

«Τρομακτική νύχτα προμηνύεται η αποψινή», δηλώνει στο Newsbomb ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας, Φάνης Αδαμόπουλος. Όπως αναφέρει, στην περιοχή επιχειρούν δύο καναντέρ και δύο ελικόπτερα από αέρος, καθώς και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι που, όπως λέει, «δεν δείχνουν να κοπάζουν».

«Το βράδυ προμηνύεται τρομακτικό. Υπάρχουν οικισμοί που απειλούνται και πολλοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Η μόνη μας ελπίδα είναι να πέσουν οι άνεμοι», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ανέφερε πως οι Αρχές έχουν οργανωθεί για πιθανή επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, με στόχο να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο πριν πλησιάσει περαιτέρω σε κατοικημένες περιοχές.

