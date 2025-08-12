Φωτιά Αχαΐα: Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κυλλήνης

Προβλήματα και καθυστερήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της Κυλλήνης προκαλεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας και συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, η εταιρεία Levante Ferries ανακοίνωσε ότι το τελευταίο δρομολόγιο της γραμμής Κυλλήνη – Ζάκυνθος για σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου, θα αναχωρήσει με καθυστέρηση 45 λεπτών. Έτσι, η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης στις 21:30 μετατίθεται για τις 22:15.

Η καθυστέρηση οφείλεται στη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αχαΐα, και έχει προκαλέσει μαζικές εκκενώσεις οικισμών, με μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση από τις εστίες τους να λαμβάνουν και οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας, μίας κωμόπολης με πληθυσμό 7,5 χιλιάδων.

Η φωτιά έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στον δρόμο προς την Κυλλήνη, με αποτέλεσμα πολλά οχήματα να μην μπορούν να φτάσουν εγκαίρως στο λιμάνι.

Οι επιβάτες καλούνται να υπολογίσουν τον επιπλέον χρόνο μετακίνησης και να βρίσκονται στο λιμάνι το συντομότερο δυνατόν.

Η κατάσταση στην Αχαΐα παραμένει κρίσιμη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στην περιοχή, ενώ τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν μετά τη δύση του ήλιου.

Διαβάστε επίσης