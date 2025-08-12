Φωτιά Αχαΐα: Εντολή εκκένωσης σε πάνω από 7.500 κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα

Εντολή εκκένωσης στην Κάτω Αχαΐα, μία κωμόπολη 7.500 κατοίκων, απέστειλε το 112, με τους κατοίκους να καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο Ηλείας, εξαιτίας του επικίνδυνου πύρινου μετώπου.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας μαίνεται ανεξέλεγκτη στη Δυτική Αχαΐα, ενώ τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν μετά τη δύση του ήλιου.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Διαβάστε επίσης