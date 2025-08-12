Φωτιά Αχαΐα: Νέο μπαράζ εκκενώσεων - Κάτοικοι 4 οικισμών καλούνται να απομακρυνθούν

Νέο μπαράζ εκκενώσεων σε οικισμούς της Δυτικής Αχαΐας εξαιτίας της ανεξέλεκτης πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Η φωτιά ξέσπασε στην Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας το μεσημέρι της Τρίτης (12/08).

Οι κάτοικοι των περιοχών Καμίνια, Ανεμόμυλος, Τσουκαλαίικα και Βραχναίικα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.