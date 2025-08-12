Φωτιά Αχαΐα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πατρών - Κορίνθου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς
Η μεγάλη πυρκαγιά «έκοψε» στη μέση το οδικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου
Η μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στη Δυτική Αχαΐα «έκοψε» στη μέση το οδικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου.
Συγκεκριμένα, στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:
-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.
-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.
-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.
-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.
