Φωτιά Αχαΐα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πατρών - Κορίνθου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς

Η μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στη Δυτική Αχαΐα «έκοψε» στη μέση το οδικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

