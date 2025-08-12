Φωτιά Αχαΐα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πατρών - Κορίνθου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς

Η μεγάλη πυρκαγιά «έκοψε» στη μέση το οδικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου

Newsbomb

Φωτιά Αχαΐα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πατρών - Κορίνθου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς

Δασική πυρκαγιά στην Αχαΐα. 

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στη Δυτική Αχαΐα «έκοψε» στη μέση το οδικό δίκτυο της Δυτικής Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή εκτοπισμένων - Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

21:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Επίσημο! Παίκτης της ΑΕΚ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Εκκενώνονται τα Κέντρα Υγείας Αχαΐας και Θεσπρωτικού – «Το ΕΣΥ δίνει μάχη», λέει ο Άδωνις

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κυλλήνης

21:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Κόλαση φωτιάς σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, 7.500 χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

21:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Με δύο άλματα στα 8.05μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο μίτινγκ της Βουδαπέστης

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εντολή εκκένωσης σε πάνω από 7.500 κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Απέδρασε ασθενής από ψυχιατρική κλίνικη - Ακινητοποίησε οδηγό και της πήρε το αυτοκίνητο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πατρών - Κορίνθου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Νέο μήνυμα από το 112 - Εκκενώνονται 5 οικισμοί - Προσγειώθηκαν τα ενάερια μέσα

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα λόγω των πυρκαγιών

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από το σπίτι του στην Αθήνα

20:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Ολονύκτιος πύρινος εφιάλτης στο νησί - 63 άτομα απεγκλωβίστηκαν από παραλίες

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άνκορατζ της Αλάσκα η πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπραντ Πιτ: Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την διάρρηξη στο σπίτι του διάσημου ηθοποιού

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από παραλίες - Δείτε live την πυρκαγιά

20:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο εκπληκτικός Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Πέτυχε το 13ο της καριέρας του με 6.29μ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Κόλαση φωτιάς σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο – Εκκενώνεται η Κάτω Αχαΐα, 7.500 χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Εκκενώνονται τα Κέντρα Υγείας Αχαΐας και Θεσπρωτικού – «Το ΕΣΥ δίνει μάχη», λέει ο Άδωνις

12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» – Επεισόδιο με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη, «τρελάθηκε» με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις!

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Εντολή εκκένωσης σε πάνω από 7.500 κατοίκους στην Κάτω Αχαΐα

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Διακοπή κυκλοφορίας στην Πατρών - Κορίνθου εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από παραλίες - Δείτε live την πυρκαγιά

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Νέα ενεργοποίηση του 112 - Εκκένωση 4 οικισμών

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Νέο μήνυμα από το 112 - Εκκενώνονται 5 οικισμοί - Προσγειώθηκαν τα ενάερια μέσα

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός TikToker – «Αποσπασματικές οι συνομιλίες που διέρρευσαν»: Τι απαντά ο δικηγόρος του

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά και καταστροφή στη Χίο: «Μας άφησαν χωρίς ρεύμα να καούμε - Η ζωή μας παίζεται στα ζάρια της "ανάπτυξης"», λέει o Γιάννης Μακριδάκης

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Η τακτική Πούτιν πριν το τετ-α-τετ με Τραμπ στο Άνκορατζ της Αλάσκας: Ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε και κατέλαβε έκταση 10 χλμ στο Ντονέτσκ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή εκτοπισμένων - Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κυλλήνης

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Εγκλωβισμένοι σε παραλίες από τη μεγάλη πυρκαγιά - Δείτε live εικόνα - Μεγάλη κινητοποίηση για απομάκρυνση από θαλάσσης

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εκδίκηση της... σουπιάς: «Έλουσε» ψαρά με μελάνι στις Φιλιππίνες - Δείτε το viral βίντεο

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Διαζύγιο για την Άσλεϊ Μπάιντεν - Χωρίζει μετά από 13 χρόνια γάμου η πρώην Πρώτη Κόρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ