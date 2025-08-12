Φωτιά Χίος: Νέο μήνυμα από το 112 - Εκκενώνονται 5 οικισμοί - Προσγειώθηκαν τα ενάερια μέσα

Συνεχίζει να μαίνεται η επικίνδυνη πυρκαγιά στη βόρεια Χίο, με νέο μήνυμα να λαμβάνουν οι κάτοικοι 5 οικισμών για εκκένωση, ενώ τα εναέρια μέσα έπαυσαν τις επιχειρήσεις τους καθώς έδυσε ο ήλιος.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των περιοχών Φυτά, Κηπουριές, Διευχά, Σιδηρούντας και Κατάβαση καλούνται να εκκενώσουν προς την πόλη της Χίου.

